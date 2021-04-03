أوباما يسجل الهدف الأول للزمالك فى شباك مولودية الجزائر

نجح نادي الزمالك فى تسجيل الهدف الأول فى شباك نادي مولدية الجزائر، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي من المقرر إقامتها على أرضية ملعب 5 جويلية بالجزائر، ويستهدف الفارس الأبيض تحقيق الانتصار من أجل الحفاظ على فرص الفريق فى التأهل إلي الدور القادم من المسابقة وجاء هدف الزمالك عن طريق يوسف أوباما فى الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، بعد تمريرة من أشرف بن شرقي.