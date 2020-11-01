سيد عبدالحفيظ يعلن عودة 4 لاعبين إلى الأهلي فى الصيف

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم قرر بشكل نهائى عودة الرباعى المعار محمد شريف وصلاح محسن وأكرم توفيق وناصر ماهر.

وقال عبد الحفيظ فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "موسيمانى حرص على مشاهدة كل مباريات اللاعبين المعارين لتقييمهم رغم ضيق الوقت واستقر بشكل نهائى على عودة محمد شريف وناصر ماهر وأكرم توفيق وصلاح محسن فى الموسم الجديد".

وأضاف: "الاستقرار على عودة الرباعي لا يعنى أن الأمر بالنسبة للآخرين انتهى فمازلنا فى مرحلة التقييم ولكن الأهم حاليًا هو دوري الأبطال الأفريقي".

وتوج النادي الأهلي أمس بلقب الدوري الممتاز، وتسلم الدرع بناءً على قرار اتحاد الكرة، مُتربعًا على قمة الدوري برصيد 89 نقطة جمعهم من 28 فوزا و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الأهلي 74 هدفًا وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجومًا والأقوى دفاعًا.

شهدت ليلة تتويج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري لموسم (2019–2020)، عدة مشاهد مهمة خطفت الأنظار.

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة للدوري الممتاز، بعد موسم توقف دام 5 أشهر بسبب جائحة كورونا.