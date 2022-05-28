تأجيل نهائي دوري الأبطال بين ليفربول ومدريد لأسباب أمنية
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تأجيل نهائي دوري الأبطال بين ليفربول ومدريد لأسباب أمنية

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العرب اليوم - تأجيل نهائي دوري الأبطال بين ليفربول ومدريد لأسباب أمنية

دوري أبطال أوروبا
لندن -العرب اليوم

أعلن مذيع استاد فرنسا في باريس تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ليفربول وريال مدريد لمدة ربع ساعة لبعض الدقائق لأسباب أمنية يوم السبت.

وقال المذيع داخل الملعب قبل ربع ساعة من الموعد المفترض لركلة البداية 2100 بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت غرينتش): يجب تأجيل بداية المباراة لبعض الدقائق لأسباب أمنية.

وأضاف المذيع في وقت لاحق أنه تقرر التأجيل بسبب الوصول المتأخر لبعض المشجعين إلى مدرجات الملعب في باريس.

وقالت الشرطة الفرنسية: حاول بعض المشجعين اقتحام الاستاد. لقد شقوا طريقهم من الحاجز الأول. الرقابة محكمة في استاد فرنس

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تأجيل نهائي دوري الأبطال بين ليفربول ومدريد لأسباب أمنية تأجيل نهائي دوري الأبطال بين ليفربول ومدريد لأسباب أمنية



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