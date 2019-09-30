بيريسيتش يتمنى الانضمام إلى بايرن ميونخ بشكل نهائى

كشف الكرواتي إيفان بيريسيتش لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي المنضم حديثاً لبايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة، عن رغبته في الانضمام للفريق البافاري بشكل دائم، وانضم الكرواتي إيفان بيريسيتش جناح فريق إنتر ميلان الإيطالي، إلى نادي بايرن ميونخ الألماني، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقال بيريسيتش جناح بايرن ميونخ فى تصريحات نقلتها شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية: "نحن نتحدث عن بايرن ميونخ، أحد أفضل 5 أندية في العالم.. كل نادِ لديه خيارات مختلفة لكل دور.. لم أكن الخيار الأول بالنسبة لهم في الصيف ، ولكن حدث كل شيء بسرعة كبيرة".

وأضاف: "يعرف الجميع أن بعد إصابة ساني، اتصل بايرن ميونخ بالإنتر ثم وكيلي.. وفكرت في الأمر مع عائلتي لليلة واحدة.. ثم قبلت"، واختتم جناح بايرن ميونخ تصريحاته قائلاً: "أنا أؤمن بنفسي وأعتقد أنه يمكنني إقناع النادي بممارسة خيار الشراء.. إنها رغبتي وسأبذل قصارى جهدي لجعلها ممكنة".