فرنسا تتقدم على المغرب في نصف نهائي كأس العالم

تقدم المنتخب الفرنسي على نظيره المغربي (1-0) في المباراة الجارية بينهما في هذه اللحظات، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.

وسجل المدافع الفرنسي فيو هيرنانديز هدف التقدم لمنتخب "الديوك" مبكرا في الدقيقة 5 من الشوط الأول للقاء المقام على استاد "البيت" بمدينة الخور القطرية.