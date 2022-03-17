أوباميانغ يُسجل الهدف الثاني للبارسا في الدقيقة 49

سجل بيير ايريك أوباميانج هدف فريق برشلونة الثاني في مرمى جالاتا سراي بالدقيقة 49 من عمر المباراة المقامة حالياً على "تورك تيليكوم آرينا" ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2021-2022. افتتح ماركاو أهداف المباراة في الدقيقة 28 من رأسسية رائعة لصالح فريق جالاتا سراي، قبل أن يرد بيدري من مهارة فنية رائعة في الدقيقة 37.