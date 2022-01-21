إصابة مدرب منتخب تونس بفيروس كورونا قبل مواجهة نيجيريا في أمم أفريقيا

كشفت تقارير صحفية تونسية، مساء اليوم، الجمعة، عن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19" داخل صفوف المعسكر التونسى المشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية، أنه خضع الجهاز الفني والطبي والإداري للمنتخب التونسي لتحاليل فيروس كورونا قبل السفر إلى مدينة جاراوا حيث يواجه نسور قرطاج منتخب نيجيريا يوم الأحد القادم ضمن منافسات الدور ثمن النهائي بأمم أفريقيا أضافت الإذاعة عبر موقعها أنه جاءت تحاليل مدرب المنتخب التونسى منذر الكبير إيجابية، بجانب الدكتور سهيل الشملي، ومدرب حراس المرمى الشاذلي المبروكي، وأخصائي العلاج الطبيعي وحافظ الأثاث وهو ما يعني غيابهم عن رحلة المنتخب إلى جاراوا.