تعادل سلبي بين الأرجنتين 0-0 كرواتيا الشوط الأول

يواجه المنتخب الأرجنتيني، المرشح بقوة لتحقيق كأس العالم 2022، خصمه الكرواتي، في موقعة نصف نهائي البطولة، على استاد لوسيل في قطر.

ويدخل المنتخب الأرجنتيني المباراة بخطة يستخدمها لأول مرة في المونديال، وهي 4-4-1-1، بتغييرين على مستوى العناصر، بإشراك المدافع نيكولاس تاغليافيكو محل ماركوس أكونيا، ولياندرو باريديس محل المدافع ليساندرو مارتينيز.

أما المنتخب الكرواتي، فدخل بنفس التشكيلة التي أطاحت بالبرازيل، في دور ربع النهائي.

الأرجنتين - كرواتيا

الملعب: استاد لوسيل

المدينة: لوسيل

دور نصف النهائي

الحكم: الإيطالي دانييلي أورساتو

المباراة لحظة بلحظة

د1: انطلاق المباراة بين الأرجنتين وكرواتيا على استاد لوسيل.