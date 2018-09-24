نجمات ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يتحفلن بالعالمي محمد صلاح

احتفت نجمات نادى ليفربول الإنجليزى لكرة القدم النسائية، اليوم الاثنين، بالنجم المصرى المحترف فى صفوف الريدز محمد صلاح، حيث التقطن صورة معه أثناء التحضير لحضور حفل "The Best"، الذى تستضيفه العاصمة الإنجليزية، لندن، فى قاعة الحفلات الملكية.

وتنحصر المنافسة بين محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، والبرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى، والكرواتى لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسبانى، على الفوز بجائزة أفضل لاعب فى العالم من جانب "الفيفا".

ويذكر أن العاصمة الإنجليزية "لندن"، تستضيف حفل جوائز "The Best"، للمرة الثانية على التوالى، وستنقل قناة "أون سبورت" الحفل على الهواء مباشرة بالمجان لكل الجماهير المصرية والعربية، الذى ينافس فيه محمد صلاح أيضًا على الفوز بجائزة "بوشكاش" التى تمنح لصاحب أجمل أهداف العام، وذلك بهدفه الأسطورى الذى سجله فى شباك إيفرتون الموسم الماضى بملعب "آنفيلد".

كما يعلن الاتحاد الدولى عن الفائز بجائزة أفضل مدرب ويتنافس عليها زلاتكو داليتش (كرواتيا)، ديدييه ديشامب (فرنسا)، زين الدين زيدان (ريال مدريد).

فيما انحصرت المنافسة بين الهولندية سارينا ويجمان مدربة منتخب هولندا، والفرنسى رينالد بيدروس مدرب فريق أوليمبيك ليون، واليابانية أساكا تاكاكورا مدربة منتخب اليابان على الفوز بجائزة أفضل مدير فنى "سيدات"، كما تتنافس البرازيلية مارتا لاعبة نادى أورلاندو برايد الأمريكى، والألمانية دزينيفر ماروزان لاعبة أوليمبيك ليون الفرنسى وزميلتها النرويجية أدا هيجيربيرج على الفوز بجائزة أفضل لاعبه فى 2018.

كما يكشف الاتحاد الدولى اليوم عن هوية الفائز بجائزة أفضل حارس، حيث ضمت قائمة المرشحين لحصد الجائزة كلاً من، كورتوا حارس منتخب بلجيكا ونادى ريال مدريد الإسبانى، وهوجو لوريس حارس منتخب فرنسا ونادى توتنهام الإنجليزى، وكاسبر شمايكل حارس ليستر سيتى الإنجليزى ومنتخب الدنمارك، بجانب جوائز التشكيلة المثالية وأفضل جمهور واللعب النظيف.

وسيحصل الفائزون بجوائز الفيفا لأفضل لاعب وأفضل لاعب وأفضل مدرب للرجال وأفضل مدرب للسيدات على كأس ذى تصميم جديد مطلى بالبلاتينيوم، ويحمل الكأس شكل جائزة كأس العالم FIFA تقديرا لتقليد عريق بتصميم ديناميكى معاصر، أما الفائزون بالجوائز الأخرى فسيحصلون على كؤوس مختلفة مطلية بالبلاتينيوم خلال الحفل كما يكشف الفيديو التالى.