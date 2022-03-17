بيدري يتعادل للبارسا في الدقيقة 37

تعادل برشلونة بهدف في الدقيقة 37 عن طريق اللاعب بيدري ضد جالاتا سراي في المباراة المقامة حالياً على "تورك تيليكوم آرينا" ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2021-2022. كان ماركاو سجل هدف التقدم لفريق جالاتا سراي في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.