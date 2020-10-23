توقف مباراة الأهلي والوداد بسبب عودة الحكم لتقنية الفيديو

احتسب حكم اللقاء هدفا للأهلي بعد توقف المباراة لـ3 دقائق بعد إلغاء الهدف بسبب تسلل، ليعود الحكم لتقنية الفيديو ويحتسب الهدف دون الرجوع لشاشة الـvar.