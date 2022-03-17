ماركاو يسجل هدفاً أول لـ غالاتا سراي في الدقيقة 28

سجل النجم ماركاو نجم فريق غالاتا سراي هدف فريقه ضد برشلونة في الدقيقة 28 من عمر المباراة المقامة حالياً على "تورك تيليكوم آرينا" ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2021-2022.