إصابة أنطونيو كونتي مدرب توتنهام بفيروس كورونا

أعلن توتنهام هوتسبير الإنجليزي الأربعاء، إصابة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي بفيروس كورونا، لكن من المتوقع أن يكون حاضرا في المباراة التالية مطلع الأسبوع المقبل ويتواجد كونتي حاليا في العزل الصحي بسبب استمرار ظهور أعراض الإصابة بالفيروس عليه، وهو ما يقضي به البروتوكول المعمول به في إنجلترا وقال متحدث باسم النادي: نتيجة مسحة أنطونيو إيجابية بكوفيد هذا الأسبوع، ولقد خضع للعزل، نتوقع ألا يعاني من أي أعراض، وأن يكون جاهزا لقيادة المباراة يوم السبت.