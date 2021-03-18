شوط أول سلبي بين آرسنال وأولمبياكوس
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شوط أول سلبي بين آرسنال وأولمبياكوس

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العرب اليوم - شوط أول سلبي بين آرسنال وأولمبياكوس

نادي آرسنال الإنجليزي
لندن - العرب اليوم

انتهى شوط المباراة الأول من مواجهة أرسنال وأولمبياكوس بالتعادل السلبي، وهي المقامة مساء اليوم الخميس، على ملعب الإمارات، في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي وأهدر يوسف العربي فرصة خطيرة لأولمبياكوس في الدقيقة 20 بعدما انفرد بمرمى أرسنال ولكنه اصطدم بالألماني لينو حارس أرسنال الذي تصدى ببراعة لتسديدته وعقب فرصة العربي، أهدر أوباميانج انفرادا بعدما سدد كرة قوية ولكن فوق المرمى وخرج شوط الفرص الضائعة بالتعادل السلبي، علما بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبدأ أرسنال المباراة بتشكيل مكون:حراسة المرمى: بيرنارد لينوخط الدفاع: تيرني - جابرييال - دافيد لويز - بيريلين خط الوسط: شاكا - النني - سميث روي - سيبايوس خط الهجوم: نيكولاس بيبي - بير أوباميانج فيما بدأ أولمبياكوس بتشكيل مكون من:حراسة المرمى: خوسيه سا خط الدفاع: سوكراتيس - اوسبينا - هوليباس خط الوسط: ثاناسيس - مفيلا - كامارا - أوليج خط الهجوم: ماسوراس - يوسف العربي - فورتنيس

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شوط أول سلبي بين آرسنال وأولمبياكوس شوط أول سلبي بين آرسنال وأولمبياكوس



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