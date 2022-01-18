ميسي يظهر فى تدريبات باريس سان جيرمان بعد التعافى من كورونا

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى تدريبات فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد تعافيه من فيروس كورونا "كوفيد 19"، الذي كان قد تعرض له في عطلة أعياد الميلاد ونشر باريس سان جيرمان فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" ظهر فيه الأرجنتيني في التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء كان ميسي قد أعلن عبر "إنستجرام" منذ أيام، أنه تعافى من كورونا تقريبًا مشيرًا إلى أن الأمر استغرق وقتًا أكثر من المتوقع.