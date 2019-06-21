العالم يستمتع بحفل افتتاح مبهر لكأس الأمم الإفريقية

افتتاح كأس الأمم الإفريقية بين مصر وزيمبابوي على استاد القاهرة الدولي، وأجواء التحضير النهائية لحفل الافتتاح.

عودة الجماهير

توافدت الجماهير المصري على استاد القاهرة الدولي من أجل حضور المباراة الافتتاحة ومساندة المنتخب المصري في لقاء سيكون كامل العدد في المدرجات لأول مرة منذ فترة طويلة على استاد العاصمة.

توافد الجماهير

منذ الصباح الباكر توافدت الجماهير المصرية على ملعب استاد القاهرة وشهدت عملية الدخول تنظيم جيد رغم الأعداد الهائلة التي وقفت أمام البوابات للعبور إلى الملعب.

شاهد صور إقبال الجماهير على حضور مباراة وحفل الافتتاح.

التشجيع الحماسي بدأ مبكراً

بدأت الجماهير المصرية التشجيع الحماسي للمنتخب المصري مبكراً، قبل سويعات من وصول أجيري ورجاله إلى أرض الملعب لخوض اللقاء الذي سيبدأ في العاشرة مساءً.

اكتمال المدرجات

اكتملت مدرجات ملعب استاد القاهرة بالكامل قبل أكثر من ساعتين من بداية المباراة، وأغلقت الأبواب لتبدأ تجهيزات حفل الافتتاح.

حفل افتتاح مبهر

بدأ حفل الافتتاح بوجود ثلاثة أهرامات على أرضية الملعب مع موسيقى مبهجة وتصميمات بالليزر والإضاءة حولة أرضية الملعب إلى شاشة عرض رائعة، في مشهد مبهر من عاصمة مصر.