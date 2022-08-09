وفاة ويلي هوفمان رئيس بايرن ميونخ السابق

أعلن نادى بايرن ميونخ الألماني، مساء اليوم الثلاثاء، حالة الحداد على وفاة الرئيس السابق للنادي البافارى ويلى هوفمان الذى ترأس النادى بين عامى 1979 و1985. وقال بايرن ميونخ عبر موقعه الرسمي "النادى يعلن الحداد على وفاة الرئيس السابق للبايرن ويلي هوفمان، الذي توفى في ميونخ اليوم عن عمر يناهز 92 عامًا". من جانبه، قال هربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ: "عائلة بايرن حزينة على رحيل ويلى هوفمان الذى ساهم في أن يصبح البايرن أحد أكثر الأندية نجاحًا في العالم. لن ننساه أبدا ونعزى أسرته".