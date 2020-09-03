ميسي يقرر البقاء في برشلونة

قرر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة، البقاء مع البلوجرانا خلال الموسم المقبل زكان ميسي أبلغ إدارة برشلونة مؤخرا برغبته في الرحيل رغم عقده الممتد مع النادي حتى صيف 2021 ووفقا لبرناجمج" JUGONES " الإسباني، فإن ميسي اجتمع مع والده "خورخي" لمدة 68 دقيقة، وقرر البقاء مع برشلونة ويمتلك ميسي شرطا جزائيا في عقده مع برشلونة يقدر بـ 700 مليون يورو يذكر أن نادي مانشستر سيتي تراجع مؤخرا عن ضم ميسي، حسب تقارير صحفية، بسبب قواعد اللعب النظيف