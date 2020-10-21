ريال مدريد يتعرض لخسارة مريرة على أرضه أمام شاختار الأوكراني
آخر تحديث GMT20:27:42
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » رياضة عاجل

ريال مدريد يتعرض لخسارة مريرة على أرضه أمام شاختار الأوكراني

العرب اليوم -

العرب اليوم - ريال مدريد يتعرض لخسارة مريرة على أرضه أمام شاختار الأوكراني

ريال مدريد
اسبانيا - العرب اليوم

 حقق شاختار دونيتسك الأوكراني مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على مضيفه ريال مدريد الإسباني 3-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا.وصعق الفريق الأوكراني مضيفه بإنهائه الشوط الأول بثلاثة أهداف نظيفة تناوب على تسجيلها البرازيلي تيتي والفرنسي رافائيل فاران بالخطأ في مرماه والإسرائيلي مانور سولومون في الدقائق 29 و33 و42 على الترتيب.وفي الشوط الثاني قلص النادي الملكي النتيجة بتسجيله هدفين عن طريق الكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقتين 54 و59 على التوالي.

 

رياضة عاجل
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

ريال مدريد يتعرض لخسارة مريرة على أرضه أمام شاختار الأوكراني ريال مدريد يتعرض لخسارة مريرة على أرضه أمام شاختار الأوكراني



أخبار ذات صلة

GMT 15:00 2020 الإثنين ,19 تشرين الأول / أكتوبر

الرجاء البيضاوي يتعثر أمام الزمالك المصري في المغرب
العرب اليوم - الرجاء البيضاوي يتعثر أمام الزمالك المصري في المغرب

GMT 14:59 2020 الإثنين ,19 تشرين الأول / أكتوبر

الزمالك يُسقط الرجاء في الدار البيضاء برأسية أشرف بن شرقي
العرب اليوم - الزمالك يُسقط الرجاء في الدار البيضاء برأسية أشرف بن شرقي

GMT 20:58 2020 الأحد ,18 تشرين الأول / أكتوبر

انتهاء مباراة الرجاء والزمالك بفوز الأخير بهدف نظيف ضمن دوري أبطال أفريقيا
العرب اليوم - انتهاء مباراة الرجاء والزمالك بفوز الأخير بهدف نظيف ضمن دوري أبطال أفريقيا

GMT 19:24 2020 الأحد ,18 تشرين الأول / أكتوبر

الزمالك يحرز الهدف الأول في شباك الرجاء في دوري أبطال أفريقيا
العرب اليوم - الزمالك يحرز الهدف الأول في شباك الرجاء في دوري أبطال أفريقيا

GMT 19:11 2020 الأحد ,18 تشرين الأول / أكتوبر

بعد رحيل موسيماني صن داونز يخسر أولى مبارياته ويودع السوبر الجنوب إفريقي
العرب اليوم - بعد رحيل موسيماني صن داونز يخسر أولى مبارياته ويودع السوبر الجنوب إفريقي

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

قصَّته الضيقة جدًّا ناسبت قوامها وأظهرت رشاقتها

طُرق تنسيق الفساتين في الخريف مِن وحي إطلالة بيلا حديد

واشنطن_العرب اليوم

استوحي من إطلالة بيلا حديد في نيويورك أفكارا لتنسيق الفساتين الكاجوال في الخريف بأسلوب شبابيّ وعصريّ أنيق، فقد استعرضت عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني قوامها الرشيق بأحدث إطلالاتها من توقيع دار مايكل كورس.للمرة الثالثة في أسبوع واحد تألقت بيلا حديد بإطلالة كاملة من مجموعة مايكل كورس، وحديد التي احتمت من الأمطار بمظلة شفافة، خطفت الأنظار بفستان قصير خريفي أنيق تميّز بياقته العالية وبأكمامه الطويلة نقشة المقلّم باللونين الأزرق والكحلي، كما أن قصته الضيقة جداً ناسبت قوام بيلا وأظهرت رشاقتها. وزيّنت بيلا اللوك بحقيبة باللون الأزرق، وحذاء رياضي أنيق باللون الأبيض مع التفاصيل الفضيّة من الأمام، كما زيّنت أذنيها بأقراط دائرية كبيرة مرصّعة بالأحجار، أما من الناحية الجمالية، فقد تألقت بتسريحة الكعكة المبعثرة مع مكياج ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 20:13 2020 الأربعاء ,21 تشرين الأول / أكتوبر

الكاروهات صيحة أساسية في الخريف للحصول على إطلالة رائعة
العرب اليوم - الكاروهات صيحة أساسية في الخريف للحصول على إطلالة رائعة

GMT 02:38 2020 الأربعاء ,21 تشرين الأول / أكتوبر

تعرف على أفضل مدن أوكرانيا الساحرة واحظى بعُطلة لا مثيل لها
العرب اليوم - تعرف على أفضل مدن أوكرانيا الساحرة واحظى بعُطلة لا مثيل لها

GMT 03:05 2020 الأربعاء ,21 تشرين الأول / أكتوبر

8 أفكار جديدة ومختلفة لتزيين ديكور مدخل المنزل تعرفي عليها
العرب اليوم - 8 أفكار جديدة ومختلفة لتزيين ديكور مدخل المنزل تعرفي عليها

GMT 02:34 2020 الأربعاء ,21 تشرين الأول / أكتوبر

السودان يُجري اتصالات لتسوية الديون تميهدًا لرفع اسمه من "قائمة الإرهاب"
العرب اليوم - السودان يُجري اتصالات لتسوية الديون تميهدًا لرفع اسمه من "قائمة الإرهاب"

GMT 03:09 2020 الأربعاء ,21 تشرين الأول / أكتوبر

بدر آل زيدان يخرج عن صمته ويكشف سبب ابتعاده عن العمل الإعلامي
العرب اليوم - بدر آل زيدان يخرج عن صمته ويكشف سبب ابتعاده عن العمل الإعلامي

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 05:09 2020 الأربعاء ,21 تشرين الأول / أكتوبر

جد طفلي حادثة "نهر دجلة" في العراق يكشف تفاصيل الواقعة
العرب اليوم - جد طفلي حادثة "نهر دجلة" في العراق يكشف تفاصيل الواقعة

GMT 09:50 2020 الثلاثاء ,20 تشرين الأول / أكتوبر

ردة فعل من "الأمير النائم" في السعودية يتصدر البحث بغوغل
العرب اليوم - ردة فعل من "الأمير النائم" في السعودية يتصدر البحث بغوغل

GMT 10:18 2018 الجمعة ,16 آذار/ مارس

تعرّف على دور الأنشطة التعليمية في إندماج الطلاب ومساعدتهم على بناء المعرفة
العرب اليوم - تعرّف على دور الأنشطة التعليمية في إندماج الطلاب ومساعدتهم على بناء المعرفة

GMT 22:49 2020 الإثنين ,19 تشرين الأول / أكتوبر

برازيلية تحتذي بـ"شاكيرا" وتعطي دروسًا في الرقص
العرب اليوم - برازيلية تحتذي بـ"شاكيرا" وتعطي دروسًا في الرقص

GMT 22:47 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

10 سيارات ودعتها شيفرولية نهائياً ووصفتها بأنها الأسوأ عبر تاريخ الشركة
العرب اليوم - 10 سيارات ودعتها شيفرولية نهائياً ووصفتها بأنها الأسوأ عبر تاريخ الشركة

GMT 22:34 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

رئيس "أدنوك" الإماراتية يؤكّد أنّ مؤشرات مستقبلية قوية لأسواق النفط والغاز
العرب اليوم - رئيس "أدنوك" الإماراتية يؤكّد أنّ مؤشرات مستقبلية قوية لأسواق النفط والغاز

GMT 02:34 2020 الجمعة ,16 تشرين الأول / أكتوبر

جزيرة "موريشيوس" واحدة من الوجهات التي تمنحك "شهر عسل" حالم
العرب اليوم - جزيرة "موريشيوس" واحدة من الوجهات التي تمنحك "شهر عسل" حالم

GMT 22:57 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

الاتحاد البرتغالي يُعلن إصابة كريستيانو رونالدو بوباء "كورونا"
العرب اليوم - الاتحاد البرتغالي يُعلن إصابة كريستيانو رونالدو بوباء "كورونا"

GMT 00:28 2020 السبت ,10 تشرين الأول / أكتوبر

أفضل فنادق جوهانسبرغ الفاخرة لموسم خريف 2020
العرب اليوم - أفضل فنادق جوهانسبرغ الفاخرة لموسم خريف 2020

GMT 22:54 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

رانيا علواني تكشف حقيقة التشاجُر مع جماهير الأهلي المصري
العرب اليوم - رانيا علواني تكشف حقيقة التشاجُر مع جماهير الأهلي المصري

GMT 22:52 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

"الرياضة" المصرية تُؤكِّد الانتهاء مِن إنشاء 3 ملاعب في الوادي الجديد
العرب اليوم - "الرياضة" المصرية تُؤكِّد الانتهاء مِن إنشاء 3 ملاعب في الوادي الجديد

GMT 08:05 2020 الإثنين ,19 تشرين الأول / أكتوبر

محاكمة المتهمين في قضية "منة عبد العزيز"فتاة "تيك توك" في مصر الاثنين
العرب اليوم - محاكمة المتهمين في قضية "منة عبد العزيز"فتاة "تيك توك" في مصر الاثنين

GMT 00:48 2020 الإثنين ,19 تشرين الأول / أكتوبر

وفاة الفنان خالد حمزة بعد معاناة مع المرض
العرب اليوم - وفاة الفنان خالد حمزة بعد معاناة مع المرض

GMT 04:59 2020 الأربعاء ,30 أيلول / سبتمبر

"مرسيدس" تحدّد موعد الكشف عن "مايباخ إس كلاس" 2021
العرب اليوم - "مرسيدس" تحدّد موعد الكشف عن "مايباخ إس كلاس" 2021

GMT 18:28 2020 الأحد ,27 أيلول / سبتمبر

"روس كوسموس" ترفع السرية عن وثائق البرنامج القمري السوفيتي
العرب اليوم - "روس كوسموس" ترفع السرية عن وثائق البرنامج القمري السوفيتي
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab