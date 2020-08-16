رد فعل شريف إكرامي بعد قرار إنهاء علاقته مع الأهلي

أبدي شريف إكرامي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي حزنه من الطريقه التي يود البعض إنهاء علاقته بها مع مسئولي وجماهير القلعة الحمراء وقال مصدر مقرب من حارس المرمي لصدي البلد ان شريف إكرامي هو من اخرج نفسه من الحسابات وطلب المران منفردًا خاصة بعد رفض مسئولي القلعة الحمراء تمديد تعاقده أو تجديده واضاف ان شريف ليس حزينا من رحيلة فهو يدرك أنها سنة الحياة ولكنه يشعر بالأسي بسبب الطريقة التي صمم البعض علي خروجه بها من بيته الذي تربي بين جدرانه.