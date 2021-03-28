المنتخب السوداني يتأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا

انتزع المنتخب السوداني بطاقة التأهل لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل، عقب فوزه على ضيفه منتخب جنوب أفريقيا 2-0، اليوم الأحد في الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة بالتصفيات، والتي شهدت أيضاً فوز المنتخب الغاني على ساوتومي وبرينسيب 3-0.

سجل هدفي المنتخب السوداني سيف تيري، ومحمد عبد الرحمن يوسف، في الدقيقتين 5 و32.ورفع المنتخب السوداني رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، لينتزع بطاقة التأهل برفقة المنتخب الغاني صاحب المركز الأول، فيما توقف رصيد المنتخب الجنوب أفريقي عند عشر نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب الغاني على ضيفه ساوتومي وبرينسيب 3-1.وسجل أهداف المنتخب الغاني نيكولاس أبوكو في الدقيقة 12، وجوردان أيو في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، وعبد الرحمن بابا في الدقيقة 60، فيما سجل هدف ساوتومي وبرينسيب إينيستا في الدقيقة 83.ورفع المنتخب الغاني رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، وظل منتخب ساوتومي وبرينسيب بلا رصيد في قاع الترتيب.