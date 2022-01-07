الجزيرة يتوج بطلا لكأس السوبر الإماراتي للمرة الأولى في تاريخه

توج فريق الجزيرة بطلا لكأس السوبر الإماراتي وذلك بعد فوزه على نظيره شباب الأهلي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل السلبي، وسط محاولات من الفريقين لهز الشباك لكن دون جدوى وجاء هدف المباراة الأول عن طريق اللاعب محمد جمعة في الدقيقة 65، بعد مباغتة حارس مرمى الجزيرة ورد الجزيرة بهدف قاتل قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة، عن طريق اللاعب عبدالله رمضان، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح لفريقه وبذلك، يعتلي الجزيرة منصة التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعد سلسلة من المحاولات التي لم تكلل بالنجاح في المقابل، تجمد رصيد شباب الأهلي عند 5 ألقاب، لكنه استمر في صدارة الفرق الأكثر تتويجا بالسوبر الإماراتي.