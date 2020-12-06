لاعب الزمالك يتعافى من فيروس كورونا

أعلن نادي الزمالك سلبية المسحة الطبية التي خضع لها مدافعه محمود حمدي "الونش" للكشف عن فيروس كورونا الونش كان قد تم الإعلان عن إصابته بكورونا قبل نحو 10 أيام، وقبل يومين من نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي لعبه الزمالك ضد الأهلي وفاز الأخير بنتيجة 2-1 وظل الونش يخضع لفترة العزل الصحي بعدما غاب عن نهائي دوري الأبطال، كذلك مباراة الفريق في نصف نهائي كاس مصر ضد طلائع الجيش وجاءت العينة السلبية للونش بعدما أظهرت مسحة سابقة عينة إيجابية جديدة ليستمر اللاعب في فترة العزل.