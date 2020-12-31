ريال سوسيداد يهزم أتلتيك بلباو فى ديربي الباسك بالدوري الإسباني

حسم ريال سوسيداد، مواجهة ديربى إقليم الباسك، بفوزه على مضيفه فريق أتلتيك بلباو، بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم الخميس، على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".سجل كريستيان بورتوجيز، هدف فوز ريال سوسيداد بالمباراة، فى الدقيقة الخامسة على بداية المباراة، بعد متابعته لعرضية زميله ميكيل اويارزابال.

وشهدت المباراة، حفلة كبيرة من توزيع البطاقات الصفراء، حيث أشهر حكم اللقاء 9 بطاقات صفراء، بواقع 5 لفريق أتلتيك بلباو و4 لفريق ريال سوسيداد.وعزز ريال سوسيداد، مركزه الثالث، بجدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 29 نقطة، متأخرا بفارق 6 نقاط، عن أتلتيكو مدريد، صاحب الصدارة برصيد 35 نقطة، بينما تجمد رصيد أتلتيك بلباو، عند 18 نقطة، فى المركز الثانى عشر.