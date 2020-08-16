الأهلي يرفع عقوبة شريف إكرامي لـ300 ألف جنيه على خلفية أزمة رمضان صبحي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن إدارة النادي قررت زيادة العقوبة المالية ضد شريف إكرامي حارس مرمى فريق الكرة الأول، إلى 300 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه، كما كانت تنص لائحة خرق الحظر الإعلامي.