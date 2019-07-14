السنغال تطيح بتونس في مباراة ركلات الجزاء المهدرة وتتأهل إلى نهائي أمم أفريقيا



أطاح منتخب السنغال بمنافسه تونس، وتأهل إلى نهائي أمم أفريقيا بعد الفوز بهدف وحيد بعد انتهاء الوقت الأصلي، والوقت الإضافي فى المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب الدفاع الجوي فى دور نصف نهائي من كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في مصر.

وتأهل منتخب السنغال فى دور النهائي من كأس أمم أفريقيا وينتظر الفائز من مباراة الجزائر ونيجيريا والمقرر لها علي استاد القاهرة بعد قليل.

وجاء هدف السنغال فى الدقيقة 94 من ديلان برون مدافع تونس بالطريق الخطأ فى مرماه.

وأضاع فرجاني ساسي ركلة جزاء فى الدقيقة 73 بعدما سدد الكرة وتصطدم في يد مدافع السنغال ويقرر الحكم ضربة جزاء.

ونجح حارس مرمي تونس فى التصدي لركلة جزاء للسنغال عن طريق مباي نيانغ فى الدقيقة 79 .

وشهد الشوط الثاني الإضافي احتساب حكم المباراة ركلة جزاء لتونس بعد اصطدام الكرة فى يد مدافع السنغال ، وتوجه حكم اللقاء الي الفار وألغي قرار ركلة الجزاء فانفعل لاعبو نسور قرطاج .

الشوط الأول :

بدأ منتخب السنغال والاستحواذ علي وسط الملعب بالضغط المتواصل علي لاعبي تونس مما تراجعوا دفاعيا .

وباغت منتخب السنغال بعرضية من سابالي داخل منطقة الجزاء وتخرج ركنية بعد تصدى من الدفاع فى الدقيقة 7 .

وجاءت عرضية للسنغال من ركنية وابعاد من دفاع تونس وتنتهي بتسديدة قوية من كوليبالي خارج منطقة الجزاء وتمر اعلى مرمى معز حسن.

ونفذت ضربة حرة لتونس وكرة طولية من خارج منطقة الجزاء يقابلها ساسي بتسديدة داخل المنطقة ويصطددم بمدافع السنغال والحكم يحتسب خطأ لصالح السنغال.

فرصة لتونس بعد عرضية من خارج منطقة الجزاء ويقابلها المساكني برأسية قوية داخل المنطقة وتمر اعلى مرمى السنغال.

وسدد يوسف سابالي كرة صاروخية لتصطدم بقائم حارس مرمي تونس وهو يشاهدها للتحول الي ضربة مرمي لصالح نسور قرطاج .

واهدر منتخب السنغال فرصة هدف عن طريق مباي نيانغ خطيرة بعد تمريرات حول منطقة الجزاء وتنتهى بتسديدة من نيانج داخل المنطقة وتمر بجوار مرمى معز حسن .

وانفرد ساديو ماني بمرمي تونس وراوغ حارس المرمي وسددها بطريقة غريبة خارج المرمي وهو خالي .

الشوط الثاني :

بدا منتخب تونس بالضغط المتواصل علي وسط ملعب السنغال عكس ما فعله فى الشوط الاول .

وجاءت فرصة هدف لتونس بعد كرة طولية يقابلها الخنيسي ويلعبها لوب داخل منطقة الجزاء لتمر اعلى مرمى السنغال .

وباغت ساسي بعد تمريرة عرضية يقابلها داخل منطقة الجزاء ويراوغ الدفاع ويسددها قوية وإنقاذ من حارس السنغال .

ونظم منتخب للسنغال هجمه بعد عرضية من جاساما ناحية اليمين وتصدي من معز حسن وتصطدم بالعارضة.

فرصة للسنغال بعد تمريرة بالكعب من نيانج تصل لماني داخل منطقة الجزاء ويمر وعرقلة من حارس تونس وحكم المباراة يحتسبها تسلل على ماني.