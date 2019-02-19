رسميًااتحاد جدة يتعاقد مع ناصر الشمرانى لنهاية الموسمال
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رسميًااتحاد جدة يتعاقد مع ناصر الشمرانى لنهاية الموسمال

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العرب اليوم - رسميًااتحاد جدة يتعاقد مع ناصر الشمرانى لنهاية الموسمال

المهاجم المخضرم ناصر الشمرانى
الرياض- العرب اليوم

 أعلن نادى اتحاد جدة السعودى، مساء اليوم، الثلاثاء، تعاقده مع المهاجم المخضرم ناصر الشمرانى فى صفقة انتقال حر لنهاية الموسم الحالى 2018/2019.

ذكر البيان الذى نشره نادى اتحاد جدة، أنه تعاقد مع الشمرانى كلاعب هاو حتى نهاية الموسم الحالى، متمنيًا التوفيق للاعب مع زملائه فى تحقيق تطلعات الجماهير.

وكان الشمراني صاحب الـ35 عامًا، قد وقع على مخالصة مالية مع ناديه السابق الشباب أول أمس الأحد، حيث يخوض اللاعب المخضرم تجربة جديدة فى مسيرته الحافلة

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رسميًااتحاد جدة يتعاقد مع ناصر الشمرانى لنهاية الموسمال رسميًااتحاد جدة يتعاقد مع ناصر الشمرانى لنهاية الموسمال



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رسميًااتحاد جدة يتعاقد مع ناصر الشمرانى لنهاية الموسمال رسميًااتحاد جدة يتعاقد مع ناصر الشمرانى لنهاية الموسمال



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