زيدان يتعرض لحادث بسيارته قبل تدريبات ريال مدريد

التقطت عدسات الكاميرات الفرنسي زيدن الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني، اليوم السبت، بعد اصطدام سيارته في حادث مع سيارة اخري وهو في طريقه إلى مقر تدريبات الفريق.وحسب ما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن زيدان تعرض لحادث مروري في طريقه إلى مقر تدريبات الفريق، وتوقف الفرنسي للحديث مع صاحب السيارة الأخرى قبل أن يغادر بعدها متوجهًا ‘إلى مقر تدريبات الفريق.