الأهلي يعلن الاستغناء عن شريف إكرامي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بعد التشاور مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ورينيه فايلر، المدير الفني، استكمال الموسم محليًّا وإفريقيًّا باللاعبين الذين يشاركون في التدريبات والمباريات خلال الفترة الحالية، حرصًا على استقرار الفريق الذي يخوض تحديات صعبة.. وفي ضوء ذلك أبلغ عبد الحفيظ، في مران اليوم، شريف إكرامي بالقرار، الذي في ضوئه أصبح إكرامي خارج حسابات الجهاز الفني نهائيا لنهاية الموسم.