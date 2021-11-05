الأهلي يخطف الزمالك بثلاثية نظيفة في الشوط الأول من لقاء القمة
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الأهلي يخطف الزمالك بثلاثية نظيفة في الشوط الأول من لقاء القمة

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العرب اليوم - الأهلي يخطف الزمالك بثلاثية نظيفة في الشوط الأول من لقاء القمة

الأهلي المصري
القاهرة ـ العرب اليوم

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بثلاثية نظيفة على منافسه الزمالك في الشوط الأول، من لقاء القمة 123، في إطار مواجهات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري تبادل الفريقان الهجمات مع أول 15 دقيقة من عمر الشوط الأول، قبل أن ينتفض لاعبو الأهلي ليخطفوا ثلاثية نظيفة خلال 10 دقائق افتتح أليو ديانج التسجيل للأهلي في شباك الزمالك بالدقيقة 16، وسجل علي معلول لاعب الأهلي الهدف الثاني في شباك الزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 20 وأحرز محمد شريف هدف الأهلي الثالث في شباك الزمالك بالدقيقة 25

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الأهلي يخطف الزمالك بثلاثية نظيفة في الشوط الأول من لقاء القمة الأهلي يخطف الزمالك بثلاثية نظيفة في الشوط الأول من لقاء القمة



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