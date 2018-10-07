الشهب الاصطناعية توقف مباراة الرجاء وسريع وادي زم

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تُعدّ ليلى غريس موس ابنة أحد أشهر عارضات الأزياء على هذا الكوكب، لكن تمكنت من البقاء بعيدا عن الأضواء حتى الآن، فبعد أعوام من تجنّب المُصوّرين واعتبارها خجولة نسبيا قدّمت ابنة كيت موس البالغة من العمر 16 عاما، أول عرض رسمي لها، وظهرت فى حملتها الرئيسية الأولى بعد أن وقعت مع واحدة من وكالات الموضة التي تحمل اسم والدتها. وتم اختيار ليلى بواسطة والدها جيفرسون هاك، الرئيس التنفيذي لشركة دازد ميديا، لتكون الوجه الجديد لمارك جاكوبس بيوتي في حملة في المملكة المتحدة بالتعاون مع هارفي نيكولز، وكان المصمم المقيم في نيويورك صديقا قريبا للعائلة لأعوام، والتقى ليلى لأول مرة في عام 2008، ويقول: "كنت في عطلة في إيبيزا وذهبت إلى فورمينتيرا لهذا اليوم لأقوم بزيارة مع والدتها، وكانت في عمر 6 أعوام فقط، وكانت شخصية ليلا القوية وسلوكها وجمالها الخلاب واضحة
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