إصابة بنيامين بافارد نجم بايرن ميونخ بفيروس كورونا
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إصابة بنيامين بافارد نجم بايرن ميونخ بفيروس كورونا

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العرب اليوم - إصابة بنيامين بافارد نجم بايرن ميونخ بفيروس كورونا

شعار نادي بايرن ميونخ الألماني
برلين - العرب اليوم

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، منذ قليل، عن إصابة لاعبهم الدولي الفرنسي بنيامين بافارد بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وقال نادي بايرن ميونخ في بيان رسمي منذ قليل: أثبتت الفحوصات الطبية إصابة بنيامين بافارد بفيروس كورونا المستجد، وخضوعه خلال الفترة الحالية للعزل المنزلي وجاءت إصابة بافارد بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعد إعلان انضمامه إلى قائمة فرنسا لوديتي كوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

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إصابة بنيامين بافارد نجم بايرن ميونخ بفيروس كورونا إصابة بنيامين بافارد نجم بايرن ميونخ بفيروس كورونا



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