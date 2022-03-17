إصابة بنيامين بافارد نجم بايرن ميونخ بفيروس كورونا

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، منذ قليل، عن إصابة لاعبهم الدولي الفرنسي بنيامين بافارد بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وقال نادي بايرن ميونخ في بيان رسمي منذ قليل: أثبتت الفحوصات الطبية إصابة بنيامين بافارد بفيروس كورونا المستجد، وخضوعه خلال الفترة الحالية للعزل المنزلي وجاءت إصابة بافارد بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعد إعلان انضمامه إلى قائمة فرنسا لوديتي كوت ديفوار وجنوب إفريقيا.