مقتل مشجع إيراني احتفل بهزيمة منتخبه في المونديال

فتح القضاء الإيراني، الخميس، تحقيقا في مقتل شاب بالرصاص شمال طهران خلال احتفاله بهزيمة المنتخب الإيراني أمام نظيره الأميركي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر وذكرت مجموعات تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان ومقرها في خارج إيران، أن الشاب قُتل مساء الثلاثاء، بعد أن أطلق بوقه أثناء قيادة سيارته احتفالا بهزيمة بلاده، وفق "فرانس برس".

وقال المدعي العام لمحافظة جيلان مهدي فلاحميري:"بعد مباراة المنتخب الإيراني أمام الولايات المتحدة توفي شاب يدعى مهران سماك بصورة مشبوهة بعد إصابته بكرة فولاذية في مدينة بندر أنزلي" شمال غرب طهران وذكرت وكالة ميزان أونلاين القضائية أن "تحقيقا فتح في الحادث" وبحسب جماعات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، قُتل مهران ساماك (27 عاما) بعد أن أطلق بوقه أثناء قيادة سيارته.