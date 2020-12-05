ميسي يوافق على الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي

كشف تقرير صحفي فرنسي، عن موافقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، على الانتقال إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وذكر موقع «le10sport» الفرنسي، أن هناك مفاوضات بين إدارة باريس سان جيرمان وميسي، لضمه في الموسم المقبل، مشيرا إلى ترحيب النجم الأرجنتيني للانتقال إلى حديقة الأمراء، في الصيف المقبل وأشار الموقع الفرنسي، إلى أن نيمار لم يكن ليصرح برغبته في اللعب بجوار ميسي مجددا إلا بعدما علم بموافقة الأرجنتيني على الانتقال لسان جيرمان.