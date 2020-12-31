النصر يخطف فوزا مثيرا من الفيصلي في الدوري السعودي

خطف النصر، فوزا قاتلا، من مضيفه فريق الفيصلى، بنتيجة 3 – 2، فى اللقاء المثير الذى جمع الفريقين مساء الخميس، على ملعب " مدينة المجمعة الرياضية"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي للمحترفين.أنهى النصر، الشوط الأول من اللقاء، متفوقا بثنائية، سجلها المغربي نور الدين أمرابط وسلطان الغنام، فى الدقيقتين 25 و 40.

وفى الشوط الثانى، نجح جوليو تافاريس، فى تسجيل هدفين لفريق الفيصلى، فى الدقيقتين 69 و 85 من ركلة جزاء، قبل أن ينجح رائد عبد الله الغامدى، فى خطف الفوز لفريق النصر، بالدقيقة 86.وأهدر النجم المغربي نور الدين أمرابط، ركلة جزاء، للعالمى، بالدقيقة 75 من زمن اللقاء.