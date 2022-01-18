رانجنيك يعلن عودة رونالدو وراشفورد إلى مران مانشستر يونايتد ويعلن حل مشكلة مارسيال

تحدث رالف رانجنيك،المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن مواجهة الشياطين الحمر، ضد برينتفورد على ملعب الأخير غدًا، الأربعاء، فضمن منافسات الجولة 22 من الدورى الانجليزي الممتاز وقال رالف رانجنيك فى المؤتمر الصحفي للمباراة: " كريستيانو رونالدو و ماركوس راشفورد شاركا بالتدريبات بالأمس، لذلك أعتقد أنهما سيتدربان اليوم. وعن موقف أنتوني مارسيال قال رانجنيك: "لقد تحدثت معه يوم الأحد ، محادثة شخصية معه حول ما حدث وكيف رأيت الوضع برمته ، و تم حل الموضوع الآن " وتابع: "أجريت محادثة مع أنتوني يوم الأحد، كانت شخصية حول ما حدث وما هو رأيي فيما يحدث، تم حل المشكلة" وواصل مدرب مانشستر: "مارسيال لم يتدرب بالأمس وقبل أمس، من المحتمل أن يتدرب اليوم وبعد التدريب سأتخذ القرار إذا سيتم ضمه أم لا للقائمة".