آلالام العضلة الأمامية وراء استبعاد حازم إمام من مباراة الزمالك والرجاء

جاء استبعاد حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الزمالك من مباراة الرجاء المقرر انطلاقها بعد قليل على استاد محمد الخامس بعد تجدد الام العضلة الامامية قبل انطلاق المباراة، ليتم استبعاد اللاعب ومشاركة احمد عيد بدلاً منه في التشكيل الأساسي، وأعلن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الرسمي الذي يخوض به مباراة فريقه امام الرجاء، وجاء التشكيل كالتالي "محمد أبو جبل في حراسة المرمى، أمامه الرباعي أحمد عيد ومحمد عبد الغني ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفي الوسط طارق حامد واحمد سيد زيزو، أمامهما الثلاثي أشرف بن شرقي ويوسف أوباما واسلام جابر وفي الهجوم مصطفي محمد"، بينما يجلس على دكة البدلاء كل من "محمود جنش ومحمد عبدالسلام ومحمد حسن ومحمد أوناجم وعمر السعيد وكاسونجو ومصطفي فتحي".

وتأهل الزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في النسخة الحالية، بعدما تخطى عقبة الترجي التونسي، بنتيجة 3 / 2، في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في دور ربع النهائي من البطولة الإفريقية، بينما تأهل الرجاء المغربي إلى منافسات هذا الدور بعد تغلبه على فريق مازيمبي الكونغولي بنتيجة 2 / 1، في مجمع مباراتي الذهاب والعودة في ربع النهائي.

واحتل كلا الفريقين المركز الثاني في مجموعتهما في دور المجموعات من منافسات دوري أبطال أفريقيا، حيث تواجد الزمالك في المجموعة الأولى التي تضمت إلى جواره أندية مازيمبي وأول أغسطس الأنجولي ويسكو يونايتد الزامبي، ليحتل الأبيض المركز الثاني برصيد 9 نقاط، أما الرجاء البيضاوي فكان قد احتل أيضًا المركز الثاني في المجموعة الرابعة التي تضمت إلى جواره أندية الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي، وحصد من خلالها 11 نقطة متساويًا وقتها مع الترجي الذي تصدر المجموعة بفارق الأهداف.

جاء استبعاد حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الزمالك من مباراة الرجاء المقرر انطلاقها بعد قليل على استاد محمد الخامس بعد تجدد الام العضلة الامامية قبل انطلاق المباراة، ليتم استبعاد اللاعب ومشاركة احمد عيد بدلاً منه في التشكيل الأساسي، وأعلن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الرسمي الذي يخوض به مباراة فريقه امام الرجاء، وجاء التشكيل كالتالي "محمد أبو جبل في حراسة المرمى، أمامه الرباعي أحمد عيد ومحمد عبد الغني ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفي الوسط طارق حامد واحمد سيد زيزو، أمامهما الثلاثي أشرف بن شرقي ويوسف أوباما واسلام جابر وفي الهجوم مصطفي محمد"، بينما يجلس على دكة البدلاء كل من "محمود جنش ومحمد عبدالسلام ومحمد حسن ومحمد أوناجم وعمر السعيد وكاسونجو ومصطفي فتحي".

وتأهل الزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في النسخة الحالية، بعدما تخطى عقبة الترجي التونسي، بنتيجة 3 / 2، في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في دور ربع النهائي من البطولة الإفريقية، بينما تأهل الرجاء المغربي إلى منافسات هذا الدور بعد تغلبه على فريق مازيمبي الكونغولي بنتيجة 2 / 1، في مجمع مباراتي الذهاب والعودة في ربع النهائي.

واحتل كلا الفريقين المركز الثاني في مجموعتهما في دور المجموعات من منافسات دوري أبطال أفريقيا، حيث تواجد الزمالك في المجموعة الأولى التي تضمت إلى جواره أندية مازيمبي وأول أغسطس الأنجولي ويسكو يونايتد الزامبي، ليحتل الأبيض المركز الثاني برصيد 9 نقاط، أما الرجاء البيضاوي فكان قد احتل أيضًا المركز الثاني في المجموعة الرابعة التي تضمت إلى جواره أندية الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي، وحصد من خلالها 11 نقطة متساويًا وقتها مع الترجي الذي تصدر المجموعة بفارق الأهداف.