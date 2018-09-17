أصدر مجلس إدارة النادي المصري بيانا رسميا يكشف من خلاله "عدم قبوله" ما وصفه بـ"المبادرة الكريمة" من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.

وجاء بيان النادي على لسان سمير حلبية رئيس النادي الذي "أعرب عن خالص شكر وتقدير مجلس إدارة وجماهير النادي المصري للمبادرة الكريمة لمعالي المستشار تركي آل الشيخ المستشار بالديوان الملكي السعودي ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم والتي تم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام بتبرع سيادته بمبلغ نصف مليون جنيه للاعبي الفريق الأول عقب فوزه على اتحاد العاصمة الجزائري مساء أمس بهدف للاشيء".

"قيم ومبادئ النادي المصري تفرض عليه عدم قبول هذه المبادرة الكريمة مع الترحيب في الوقت ذاته بمعالي المستشار تركي آل الشيخ مستثمرا في الأندية المصرية بصفة عامة وبالنادي المصري بصفة خاصة".