أصدر مجلس إدارة النادي المصري بيانا رسميا يكشف من خلاله "عدم قبوله" ما وصفه بـ"المبادرة الكريمة" من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.
وجاء بيان النادي على لسان سمير حلبية رئيس النادي الذي "أعرب عن خالص شكر وتقدير مجلس إدارة وجماهير النادي المصري للمبادرة الكريمة لمعالي المستشار تركي آل الشيخ المستشار بالديوان الملكي السعودي ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم والتي تم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام بتبرع سيادته بمبلغ نصف مليون جنيه للاعبي الفريق الأول عقب فوزه على اتحاد العاصمة الجزائري مساء أمس بهدف للاشيء".
"قيم ومبادئ النادي المصري تفرض عليه عدم قبول هذه المبادرة الكريمة مع الترحيب في الوقت ذاته بمعالي المستشار تركي آل الشيخ مستثمرا في الأندية المصرية بصفة عامة وبالنادي المصري بصفة خاصة".
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جذبت كيت موس، الأنظار خلال مشاركتها في حدث "MatchesFashion" الأبرز في الموضة، المقام في كارلوس بليس، مايفير، في لندن. وبدت أسطورة عالم الموضة، ذات الـ44 عامًا ، أنيقة وجذابة في فستان قصير باللونين الأبيض والأسود، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء ذات كعبًا عاليًا، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الماسية وحملت حقيبة يد ذهبية اللون. وأكملت موس إطلالتها بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة النيوود، وصففت شعرها الأشقر لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها وكتفيها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة في حالة معنوية جيدة أثناء خروجها من كارلوس بلاس ، حاملة صندوقًا أبيض كبيرًا. ويأتي ظهور كيت بعد أن تراجعت عن انتقادها الشهير لعالم الأزياء والذي يستهدف النساء ذوات الجسد النحيف، في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت قد تسببت عارضة الأزياء الشهيرة، التي اعتبرت الوجه الأصلي لحركة "Heroin chic" ، في إثارة الجدل الشديد
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