إشارة جديدة وقوية على قرب انضمام نيمار إلى برشلونة

لا حديث في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، إلا عن مصير نجم باريس سان جيرمان، الدولي البرازيلي نيمار، المرتبط بالعودة إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني.

وباتت عودة صاحب الـ 27 عاما إلى ملعب "كامب نو" قريبة جدا، إذ تجمع أغلب الصحف الرياضية في إسبانيا وفرنسا، على أن الصفقة ستتم لا محال هذا الصيف، أي قبل إغلاق سوق انتقالات اللاعبين في إسبانيا، الاثنين المقبل.