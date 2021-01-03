باريس سان جيرمان يعلن إصابة أحد لاعبيه بكورونا دون الكشف عن هويته

أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم الأحد، إصابة أحد لاعبى الفريق الأول بفيروس كورونا، وذلك بعد الاختبارات التى أجريت للاعبين قبل استئناف مسابقة الدوري الفرنسي، الأربعاء المقبل، عقب فترة توقف دامت أكثر من أسبوعين، بسبب العطلة الشتوية والاحتفال بأعياد الميلاد والعام الميلادي الجديد.ولم يكشف النادي الباريسي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن هوية اللاعب المصاب بالفيروس.

وقال باريس سان جيرمان فى بيانه، "بعد الاختبارات التي أجريت اليوم الأحد، تم تأكيد إصابة أحد لاعبي باريس سان جيرمان بالفيروس، ولذلك فإن اللاعب سيُعزل، وسيخضع لبروتوكول الصحة المناسب".ويستعد باريس سان جيرمان لخوض مواجهة سانت إيتيان مساء الأربعاء المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من الدوري الفرنسي.

ويحتل الفريق الباريسي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بفارق نقطة عن أولمبيك ليون المتصدر.وكان الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني الجديد لفريق باريس سان جيرمان قد قاد التدريبات الجماعية، لفريقه اليوم الأحد، للمرة الأولى.

وتولى بوتشيتينو، المدير الفني السابق لفريق توتنهام الإنجليزي، تدريب فريق باريس سان جيرمان خلفا للمدرب الألماني السابق توماس توخيل، الذي رحل عن قيادة الفريق الشهر الماضي بعدما أعلن النادي رسمياً بالأمس، حيث سيكون عقد بوتشيتينو، لمدة عام ونصف، مع خيار التمديد لعام إضافى.

وعقد ماوريسيو بوتشيتينو اجتماعاً باللاعبين في حضور رئيس النادي تحدث خلالها عن الفترة المقبلة وتطلعاته لمزيد من الانتصارات والألقاب مع النادي الباريسي، بعدها قاد التدريب الأول للفريق اليوم بمشاركة النجم الفرنسي كيليان مبابي وعدد كبير من اللاعبين.