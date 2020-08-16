ميسي يخطر إدارة برشلونة بقرار رحيله عن الفريق

أخطر ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني إدارة ناديه، بقرار رحيله عن الفريق، بعد النتائج المخيبة خلال الفترة الماضية وبحسبالصحفي البرازيلي الموثوقمارسيلو بيلشر، فإن النجم الأرجنتيني تحدث مع الإدارة حول قراره بالرحيل عن كامب نو، وعدم الانتظار حتى انتهاء عقده الذي يمتد، حتى العام المقبل وتابع: "ميسي غير راضٍ كليا عن الإدارة الحالية للنادي، وبالتالي اتخذ قراره النهائي بالرحيل".