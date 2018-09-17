المقاولون يهدد بالانسحاب من مباراة بيراميدز

أزمة طارئة تشهدها مباراة بيراميدز والمقاولون العرب المقرر لها التاسعة مساء اليوم الاثنين ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدوري، حيث يهدد نادي المقاولون بالانسحاب من المباراة بسبب عدم وجود الحكم الخامس ضمن طاقم التحكيم التونسي المكلف بإدارة المباراة.
وكانت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة قد أسندت المباراة لطاقم تحكيم تونسي بقيادة الحكم الصادق السالمي يرافقه اثنين مساعدين وحكم رابع، دون وجود الحكمين الإضافيين بجوار المرميين، وهو ما يرفضه نادي المقاولون.
وقال علاء نبيل المدير الفني لفريق المقاولون في تصريح أن عدم تعيين حكمين إضافيين في مباراة اليوم يعد مخالفة صريحة للائحة التي بدأت بها البطولة، حيث أقيمت جميع المباريات في وجود الحكم الإضافي.
وشدد نبيل على أن فريقه يتسمك بحقه في لعب المباراة بوجود الحكم الإضافي حفاظا على حقوقه وتطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، مبديا دهشته لهذا الموقف الغريب الذي يحدث.
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