برشلونة ينهي اتفاقه مع جارسيا بطلب من كومان

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن نادي برشلونة الإسباني، أنهى اتفاقه مع إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي، للعب ضمن صفوف الفريق الكتالوني، بداية من الموسم المقبل 2021-2022، في صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع السيتي.

ذكرت شبكة "سكاي سبورت"، أن برشلونة لديه اتفاق كامل مع إريك جارسيا للتوقيع معه في صيف 2021، وسيكون لاعبا في صفوف البارسا، من المتوقع أن ينضم اللاعب في صفقة مجانية عقب انتهاء تعاقد المداقع مع مانشستر سيتي.

وأشارت الشبكة الإخبارية، أن برشلونة سيسعى غاليا لتحفيز الصفقة في يناير في ظل حاجة الفريق للتعاقد مع مدافع بعد إصابة جيرارد بيكيه، وتراجع متوسى الفرنسي صامويل أومتيتي، لكنهم بحاجة إلى التفاوض مع السيتي، الذي قد يوافق على الصفقة، حال تأكده من رغبة اللاعب في عدم التجديد.