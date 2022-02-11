غوارديولا يُصرح مان سيتي يحتاج 95 نقطة لحصد لقب الدوري الإنكليزي 2022

تحدث الإسبانى بيب غوارديولا، المدير الفنى لنادى مانشستر سيتي الإنجليزي، عن المواجهة المرتقبة غدا أمام نوريتش سيتى ضمن مباريات الجولة الـ 25 فى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفى للمباراة، "يجب أن نقاتل للفوز بلقب الدوري، وإذا أردنا الفوز، فسنضطر للفوز بعدد لا يصدق من النقاط ضد خصم مذهل نافسناه عدة مرات، الفارق مع ليفربول ضئيل، يجب أن نفوز بالكثير أكثر من 90 نقطة 95، أو 96 لنكون أبطالا".