

أشاد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المُدير الفني للنادي الأهلي بالروح العالية للاعب حسين الشحات ورغبته في التعبير عن قدراته العالية مع الفريق خلال الفترة المُقبلة، والتي سوف تشهد العديد من المباريات الحاسمة في مسابقة الدوري.

وشدد لاسارتي في جلسة جمعته باللاعب على إمكانياته والمستوى الرائع الذي قدمه اللاعب في رحلة احترافه في العين الإماراتي، وكذلك المستوى المميز الذي يقدمه مع الأهلي في مشاركاته مع الفريق وكان أخرها مباراة النجوم التي أقيمت مساء الأحد الماضي.

وحرص لاسارتي على التأكيد للاعب على ثقته فيه وفي إمكانياته خلال تلك الجلسة في حضور أحد أعضاء الجهاز الفني، وتقديرًا للجهود والمستوى المميز الذي يقدمه اللاعب في التدريبات مع زملاءه للظهور بشكل مميز.

وشدد اللاعب من جانبه للمدير الفني أنه لا صحة لوجود أي أزمات من جانبه تخص الفريق أو الجهاز الفني أو حتى تفكيره في الرحيل أو امتلاكه أي عروض في الفترة الماضية، بينما هو كل تركيزه لتقديم أفضل ما لديه مع الأهلي خلال الفترة المقبلة والحاسمة من عمر مسابقة الدوري.

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