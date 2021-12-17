كورونا يؤجل عودة مانشستر يونايتد للدوري الإنكليزي

تلقى نادي مانشستر يونايتد ضربة موجعة، في إطار سعيه للعودة بقوة إلى المربع الذهبي، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022. وتأجلت مباراة مان يونايتد مع برينتفورد، التي كان مقررا لها يوم الثلاثاء الماضي، ضمن تداعيات فيروس كورونا الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل امتد ليؤجل مباراة أخرى للشياطين الحمر، أمام برايتون للسبب ذاته وجاءت تلك القرارات لتعطل قطار مانشستر يونايتد، الذي قهر منافسيه وحقق العلامة الكاملة بالفوز في آخر 3 مباريات، تواليا على حساب أرسنال وكريستال بالاس ثم نوريتش سيتي.