لجنة التظلمات تؤيد تغريم أحمد الشناوي ٨ ملايين جنيه لصالح

قررت لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري برئاسة المستشار عادل الشوربجي تأييد حكم لجنة شؤون اللاعبين ضد أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز بإلزامه برد مبلغ 8 مليون جنيه لنادي الزمالك.كانت لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت تغريم أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز ومنتخب مصر، مبلغ 8 مليون جنيه، لصالح نادي الزمالك بعد تقدم مسؤولى الأخير بشكوى بحصول اللاعب على مقدم تعاقد قبل توقيعه لنادي بيراميدز، ولم يرد المبلغ.قال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن قرار لجنة التظلمات فى الجبلاية يقتصر على تأييد قرار تغريم حارس بيراميدز ٨ مليون جنية لصالح الزمالك والزامه برد المبلغ المالي.شدد على أن قرار إيقافه عن المشاركة فى مباريات بيراميدز يكون صادرا على لجنة شؤون اللاعبين فى اتحاد الكرة فقط.

وتظلم أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، على قرار إيقافه بسبب شكوى نادى الزمالك، التي يطالبه فيها برد مبلغ 8 ملايين جنيه حصل عليها قبل رحيله عن الفريق.وقام محامي اللاعب بالتوجه اليوم إلى مقر اتحاد الكرة، وقدم التظلم للجنة التظلمات برئاسة المستشار عادل الشوربجي، الأمر الذي على إثره تم تعطيل القرار السابق بإيقافه لحين بت لجنة التظلمات في شكوى اللاعب.وعلق أحمد حسن، عميد لاعبى العالم ونجم الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، على عقوبة أحمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز ، كما كشف عن كواليس حصول اللاعب على مبلغ الـ 8 مليون جنية من الزمالك.وقال حسن فى تصريحات إذاعية :" كنت متواجد أثناء تفاوض بيراميدز مع الزمالك لضم أحمد الشناوى بصفتى مدير الكرة بالنادى وقتها".

وأكد :"الشناوى حصل على 8 مليون جنية نظير تجديد عقده مع الزمالك وذلك كان مقدم التعاقد وعندما تفاوض بيراميدز مع القلعة البيضاء دفع مقابل مادى كبير مقابل ضمه".وأوضح:"الشناوى لم يرد المبلغ إلى الزمالك اعتقادًا منه إن القلعة البيضاء استفاد كثيرًا من وراء بيعه إلى نادى بيراميدز وإن هذا المبلغ حقه".وأتم تصريحاته :"أعتقد أن لجنة شئون اللاعبين حازلت أن تجد حل دبلوماسى بين الطرفين".ووقع الشناوي علي تجديد عقوده لنادي الزمالك والحصول علي مقدم تعاقد 8 مليون جنيه قبل أن يقرر الرحيل إلي نادي بيراميدز مما أدى إلى طلب القلعة البيضاء من اللاعب استرداد الأموال ولكن ولم يرد الشناوي المبلغ للأبيض.وشارك احمد الشناوي لصالح الزمالك في الفترة من صيف 2012 لمدة موسم على سبيل الإعارة قبل أن ينتقل بشكل دائم في صيف 2014 ولمدة 4 مواسم.ورحل الشناوي عن الزمالك في صيف 2018 عندما انتقل إلى صفوف بيراميدز.