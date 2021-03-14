آرسنال ينقض على توتنهام ويحول تأخره لفوز في بريميرليج

حوّل آرسنال تأخره أمام ضيفه توتنهام لفوز بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن الجولة الـ28 من الدوري الانجليزي "بريميرليج" على ستاد الإمارات.ورفع آرسنال رصيده إلى 41 نقطة في المركز العاشر بجدول الترتيب، واستمر توتنهام في المركز السابع برصيد 43 نقطة.

وتكون تشكيل آرسنال من: برند لينو؛ سيدريك سواريز، ديفيد لويز، جابريل، كيران تيرني؛ جرانيت تشاكا، توماس باتي، سميث رو، مارتن أوديجارد، ساكا؛ ألكسندر لاكازيت.

وتكون تشكيل توتنهام من: هوجو لوريز، دوهارتي، سانشيز، ألدرفيريلد، ريجيليون، هويبيرج، ندومبيلي، لوكاس، جاريث بيل، سون، هاري كين.

أحداث المباراة

تصدى العارضة لتصويبة قوية من سميث رو في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة بعدما حاول على المرمى من خارج منطقة الجزاء في كام ما كان لهوجو لوريس أن يتصدى لها لو انخفض ارتفاعها سنتيمترات قليلة.

واستطاع اريك لاميلا لاعب توتنهام أن يتقدم في النتيجة بالدقيقة 33 من عمر المباراة بعدما حصل على كرة داخل منطقة الجزاء من لوكاس مورا القريب منه ولم يتردد في تسديد كرة أرضية تجاه الزاوية البعيدة من المرمى، عجز لينو عن القيام بأي رد فعل عليها.

ومن جديد عاند الحظ أصحاب الأرض في الدقيقة 37 بعدما استطاع سيدريك أن يصوب كرة عائدة للخلف من منطقة الجزاء فكان القائم الأيمن هذه المرة من تصدى لها.

وتعادل مارتن أوديجارد لصالح آرسنال في الدقيقة 44 بعدما استقبل تمريرة عرضية لعبها كيران تيرني من الجانب الأيسر ليسددها النرويجي وتغيير ارتجاهها بالارتطام في قدم ألدرفيريلد وتسكن شباك هوجو لوريس.

وحصل لاكازيت على ركلة جزاء في الدقيقة 62 من عمر المباراة بعدما انفرد بحارس المرمى، وقام سانشيز بإعاقته في منطقة الجزاء.

وتولى لاكازيت تسديد ركلة الجزاء بنفسه في الدقيقة 64 واستطاع أن يتقدم لصالح آرسنال بعدما سددها بجوار القائم الأيمن في حين ذهب لوريس للجانب الأخر.

وتعرض اريك لاميلا للطرد قي الدقيقة 76 من عمر المباراة ببطاقة صفراء ثانية بعدما اعتدي على كيران تيرني بالضرب في الوجه فلم يطرد الحكم في إطلاق صافرته.

وشارك محمد النني في المباراة بالدقيقة 88 على حساب ألكسندر لاكازيت.

وانتهت المباراة بفوز آرسنال ليوقف الانتفاضة المميزة لتوتنهام التي حققها الفريق خلال الجولات الماضية من الدوري الانجليزي إضافة إلى المشوار الطيب ببطولة الدوري الأوروبي.