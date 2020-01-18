الأهلي في مواجهة النصر بعد عبور الوحدة فى كأس الملك السعودي

ضرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعدا مع نادي النصر، في الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي.

وحقق الأهلي الفوز على مضيفه الوحدة، بهدفين لهدف، في إطار مباريات دور الثمانية من كأس الملك.

وافتتح نادي الوحدة أهداف اللقاء عند الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، بعدما تابع إحدى الكرات العرضية ليسددها في مرمى ياسر المسيليم.

وفي الدقيقة 26 سجل عمر السومة هدف التعادل للنادي الأهلي من ركلة جزاء، صوبها بقوة على يمين حارس المرمى.

وفي الشوط الثاني، تبادل الفريقان السيطرة على اللقاء، حتى تمكن الألماني ماركو مارين من تسجيل الهدف الثاني للأهلي عند الدقيقة 68، بعدما استغل أحد الكرات العرضية داخل منطقة جزاء الوحدة.

ويستضيف الأهلي نظيره النصر، 15 مارس المقبل، بملعب الجوهرة المشعة، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من كأس الملك.

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