تشيلسي يضرب توتنهام بهدفين في 8 دقائق في الدوري الإنكليزي

أحرز حكيم زياش لاعب فريق تشيلسي الهدف الأول فى شباك ضيفه توتنهام هوتسبير، بالدقيقة 47 زمن زمن ديربى لندن، المقام حاليا على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز، فى قمة منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2021 – 2022 وأضاف تياجو سيلفا الهدف الثانى لصالح تشيلسي ضد توتنهام فى الدقيقة 55 من زمن المباراة.